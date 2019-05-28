День на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС
28 мая, 2019, 18:23
Во вторник, 28 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки и Широкино со 120-мм минометов.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили на провокации боевиков.