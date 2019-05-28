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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС

День на Донбассе: оккупанты бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС

Во вторник, 28 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе дважды обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки и Широкино со 120-мм минометов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили на провокации боевиков.

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