Чемпионка UFC выложила в сеть откровенное фото с добытым поясом

28 мая, 2019, 18:30

Чемпионка UFC бразильянка Джессика Андраде выложила в сеть откровенное фото с добытым поясом

Джессика Андраде опубликовала фото, на котором прикрылась только чемпионским поясом в Instagram.

Андраде завоевала титул 11 мая после того, как техническим нокаутом победила американку Роуз Намаюнас на турнире UFC 237.

Джессика Андраде является открытой лесбиянкой. Сама бразильянка говорила, что сексуальная ориентация не мешает ей сражаться с другими женщинами. Также Андраде то заметила, что с помощью UFC хотела бы показать, что лесбиянки являются нормальными женщинами. Спортсменка жаловалась, что в ММА сложно признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за осуждения.