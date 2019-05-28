Аномальная жара в Японии: тысячи пострадавших

"Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий катастроф сообщает, что на прошлой неделе было 2053 пациентов с тепловым ударом ... Четверо из них умерли, 532 были госпитализированы, а у 1476 симптомы были незначительные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество пострадавших на предыдущей недели было в четыре раза больше, чем неделей ранее. Причем около 40 процентов пациентов имели возраст от 65 лет. Еще 618 были в возрасте от 18 до 64 лет, а 537 - в возрасте до 18 лет.

Такое резкое увеличение количества обращений в больницы связано с тем, что в Японии на прошлой неделе было очень жарко. К примеру, температура воздуха на острове Хоккайдо превысила 39 градусов по Цельсию.