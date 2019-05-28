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Espreso.tvСпорт23-кратный олимпийский чемпион признался, что был в шаге от самоубийства

23-кратный олимпийский чемпион признался, что был в шаге от самоубийства


фото: AS
Рекордсмен по количеству олимпийских наград американец Майкл Фелпс признался, что находился на грани самоубийства

Об этом американский пловец написал в twitter.

"Я страдал от тревоги и депрессии и задавал себе вопрос: хочу ли я жить дальше? Когда дошло до такого, я решил обратиться за помощью к специалисту. Это решение спасло мне жизнь. В таких случаях нельзя медлить и ждать, до чего все в итоге дойдет. Нужно понимать, что получение такой помощи является проявлением силы, а не слабости", - написал 33-летний американец.

Майкл Фелпс завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Американец с 28 медалями является абсолютным рекордсменом по количеству наград в истории Олимпийских игр.

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