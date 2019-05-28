23-кратный олимпийский чемпион признался, что был в шаге от самоубийства
Об этом американский пловец написал в twitter.
"Я страдал от тревоги и депрессии и задавал себе вопрос: хочу ли я жить дальше? Когда дошло до такого, я решил обратиться за помощью к специалисту. Это решение спасло мне жизнь. В таких случаях нельзя медлить и ждать, до чего все в итоге дойдет. Нужно понимать, что получение такой помощи является проявлением силы, а не слабости", - написал 33-летний американец.
Майкл Фелпс завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Американец с 28 медалями является абсолютным рекордсменом по количеству наград в истории Олимпийских игр.
I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You do not have to wait for things- Michael Phelps (@MichaelPhelps) 26 мая 2019