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Espreso.tvОбществоЗеленский впервые приехал на фронт в качестве главнокомандующего. Фотофакт

Зеленский впервые приехал на фронт в качестве главнокомандующего. Фотофакт


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на Луганщину, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Президент отметил, что необходимо улучшить бытовые условия военнослужащих.

В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности, в посте наблюдения и блиндажах.

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