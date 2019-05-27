Зеленский впервые приехал на фронт в качестве главнокомандующего. Фотофакт

27 мая, 2019, 19:48

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Президент отметил, что необходимо улучшить бытовые условия военнослужащих.

В Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности, в посте наблюдения и блиндажах.