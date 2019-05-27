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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара

Зеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара

Президент Украины Владимир Зеленский просит народных депутатов в последующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для предвыборного пиара

Об этом он написал на странице в Facebook.

В частности, Зеленский призвал народных депутатов не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно только начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - отметил Зеленский.

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