Зеленский призвал нардепов не использовать Раду для личного пиара

27 мая, 2019, 10:00

Об этом он написал на странице в Facebook.

В частности, Зеленский призвал народных депутатов не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно только начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - отметил Зеленский.