Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением процедуры", - Стефанчук

27 мая, 2019, 13:25

Об этом представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил на заседании согласительного совета, передает LB.ua.

"Демократия - это торжество процедур. Президент не подпишет ни одного закона, если будет нарушена процедура его принятия. 10 раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" и другого такого больше не будет", - сказал Стефанчук.

Стефанчук впервые выступил на заседании согласительного совета 27 мая.

Он отметил, что Зеленский не будет поддерживать решения Совета, принятые путем кулуарных договоренностей, которые будут нарушать конституцию и права человека, и в то же время "настроен на конструктивную работу с парламентом".