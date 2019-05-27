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Espreso.tvОбществоЗеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением процедуры", - Стефанчук

Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением процедуры", - Стефанчук


фото: president.gov.ua
Действующий президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, которые были приняты "с нарушением процедуры"

Об этом представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщил на заседании согласительного совета, передает LB.ua.

"Демократия - это торжество процедур. Президент не подпишет ни одного закона, если будет нарушена процедура его принятия. 10 раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" и другого такого больше не будет", - сказал Стефанчук.

Стефанчук впервые выступил на заседании согласительного совета 27 мая.

Он отметил, что Зеленский не будет поддерживать решения Совета, принятые путем кулуарных договоренностей, которые будут нарушать конституцию и права человека, и в то же время "настроен на конструктивную работу с парламентом".

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