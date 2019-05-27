Зеленский может перевезти АП в район "вертолетной площадки Януковича", - СМИ
Об этом говорится в материале LIGA.net "Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента".
Сразу несколько собеседников в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый. Источник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.
"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.
Официально пресс-служба Зеленского сообщила, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже к концу текущего года.