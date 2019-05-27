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Espreso.tvОбществоЗеленский может перевезти АП в район "вертолетной площадки Януковича", - СМИ

Зеленский может перевезти АП в район "вертолетной площадки Януковича", - СМИ


фото: voi.com.ua
Команда Владимира Зеленского рассматривает возможность переезда Администрации Президента в конгрессно-выставочный центр Парковый ( "вертолетная площадка Януковича")

Об этом говорится в материале LIGA.net "Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента".

Сразу несколько собеседников в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый. Источник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже к концу текущего года.

 

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