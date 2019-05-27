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Espreso.tvОбществоЗа членство в ИГИЛ: в Ираке трех французов приговорили к смертной казни

За членство в ИГИЛ: в Ираке трех французов приговорили к смертной казни


фото: reuters
Иракский суд приговорил к смертной казни трех граждан Франции, признав их виновными в присоединении к Исламскому государству

Об этом сообщает The Defense Post.

Соответствующее решение приняли еще 15 мая, однако, известно об этом стало только сейчас.

"Иракский суд в воскресенье, 15 мая, приговорил трех французских граждан к смертной казни после того, как они были признаны виновными в присоединении к Исламскому государству", - говорится в сообщении.

Захваченные в Сирии демократическими силами граждане Франции Кевин Вон, Леонард Лопес и Салим Мачо стали первыми членами ИГИЛ с французским паспортом, которые получили смертные приговоры в Ираке.

Они были среди, по меньшей мере, 12 французских граждан, которых Сирия передала Багдаду в феврале. Осужденные имеют 30 дней на подачу апелляции.

Напомним, что ранее Ирак предлагал судить иностранных сторонников ИГИЛ, если их не будут забирать правительства стран происхождения, при условии, что Коалиция против ИГИЛ оплатит судебные издержки.

В Ираке уже состоялись судебные заседания по нескольким сотням иностранных членов ИГИЛ, а другие находятся в тюрьме в Багдаде, ожидая суда.

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