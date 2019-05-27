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Espreso.tvМирИзраиль обстрелял территорию Сирии, есть погибшие

Израиль обстрелял территорию Сирии, есть погибшие

В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

По данным сирийского государственного агентства SANA , израильская ракета попала в военный автомобиль. В результате погиб военнослужащий и еще один получил ранения.

В ЦАХАЛе подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.

По версии израильской стороны, с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в воздушном пространстве Израиля. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.

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