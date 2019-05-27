//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирWi-Fi для всех землян: спутники проекта Starlink сняли с Земли

Wi-Fi для всех землян: спутники проекта Starlink сняли с Земли

Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников Starlink и снял их на камеру и выложил видео у себя на сайте

Видео Лангбрук выложил у себя на сайте .

Мужчина использовал монохромную камеру Watec WAT-902H3 с объективом Canon FD 50 mm f / 1.8. По его словам, он знал высоту развертывания спутников и наклонную орбиту, что позволило ему определить, где именно появятся объекты на ночном небе.

"Вот видео, которое я снял, будьте готовы к тому, что у вас взорвется мозг! Мои расчеты оказались не такими уж бесполезными: спутники прошли близко к рассчитанным местам и появились даже на три минуты раньше. Это было удивительное зрелище. Я закричал "вау!", когда увидел этот сияющий "поезд". Он оказался ярче, чем я ожидал ", - сказал Марко Лангбрук.

Голландец насчитал 56 объектов. SpaceX вывела спутники на высоту 440 километров, но постепенно они сами с помощью двигателей, работающих на эффекте Холла, поднимутся на высоту 550 километров. Лангбрук также отметил, что позже спутников станет тысячи, и он беспокоится, как изменится небо, ведь спутники сияют яркими огнями.

Что это за проект

Проект Starlink представляет собой 11 943 спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всему миру. Такой себе "общеземной Wi-Fi".

Все будет работать по принципу ячеистой сети, в которой спутники смогут перенаправить сигнал в районы с максимальной загрузкой. Он будет передаваться непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, а для работы системы потребуется минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал вообще. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гб/с.

Подробнее о том, как будет функционировать проект и почему такое количество спутников от одной компании беспрецедентно, читайте в материале: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать