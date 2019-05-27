Wi-Fi для всех землян: спутники проекта Starlink сняли с Земли

27 мая, 2019, 14:39

Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников Starlink и снял их на камеру и выложил видео у себя на сайте

Видео Лангбрук выложил у себя на сайте .

Мужчина использовал монохромную камеру Watec WAT-902H3 с объективом Canon FD 50 mm f / 1.8. По его словам, он знал высоту развертывания спутников и наклонную орбиту, что позволило ему определить, где именно появятся объекты на ночном небе.

"Вот видео, которое я снял, будьте готовы к тому, что у вас взорвется мозг! Мои расчеты оказались не такими уж бесполезными: спутники прошли близко к рассчитанным местам и появились даже на три минуты раньше. Это было удивительное зрелище. Я закричал "вау!", когда увидел этот сияющий "поезд". Он оказался ярче, чем я ожидал ", - сказал Марко Лангбрук.

Голландец насчитал 56 объектов. SpaceX вывела спутники на высоту 440 километров, но постепенно они сами с помощью двигателей, работающих на эффекте Холла, поднимутся на высоту 550 километров. Лангбрук также отметил, что позже спутников станет тысячи, и он беспокоится, как изменится небо, ведь спутники сияют яркими огнями.

Что это за проект

Проект Starlink представляет собой 11 943 спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всему миру. Такой себе "общеземной Wi-Fi".

Все будет работать по принципу ячеистой сети, в которой спутники смогут перенаправить сигнал в районы с максимальной загрузкой. Он будет передаваться непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, а для работы системы потребуется минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал вообще. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гб/с.

Подробнее о том, как будет функционировать проект и почему такое количество спутников от одной компании беспрецедентно, читайте в материале: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX