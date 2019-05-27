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Espreso.tvОбществоВыборы в Европарламент: явка была рекордной за 25 лет

Выборы в Европарламент: явка была рекордной за 25 лет


фото: REUTERS
Явка на выборы составила 50,93%

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что это самый высокий показатель с момента голосования в 1994 году

Также сообщается, что рекордной (88,47%) явка оказалась в Бельгии, где в день голосования одновременно проходили парламентские и местные выборы. Также высокая активность избирателей была в Люксембурге, Мальте и Дании. Самыми пассивными оказались избиратели Словакии, Словении и Чехии.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕП преобладают друзья Украины.

 

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