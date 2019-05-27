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Espreso.tvМирВыборы в Европарламент: евроскептики получили более 100 мандатов

Выборы в Европарламент: евроскептики получили более 100 мандатов

На выборах в Европарламенте 179 мест получила Европейская народная партия, на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 150, на третьем - Альянс либералов и демократов из 107 мандатами

Об этом сообщает сайт Европейского парламента.

ЕНП потеряла 39 мандатов. Фракция социалистов уменьшилась на 35 человек. Более 100 мандатов получили антиевропейские силы.

Также Группа зеленых/Европейский свободный альянс получила 67 мест (ранее было 51); Группа европейских консерваторов и реформистив - 61; Конфедеративная группа Европейских объединенных левых - 39. Всего в Европейском парламенте 751 место.

В 27 странах ЕС без Великобритании отмечалась рекордная за последние 20 лет явка на выборах в Европейский парламент - 51%. Вместе с данными по Соединенном Королевстве общий показатель составил от 49 до 52%. Явка на выборах в 2014 году была 42,6%.

 

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