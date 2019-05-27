//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВсемирный банк предоставит Украине $ 200 млн займа на развитие сельского хозяйства

Всемирный банк предоставит Украине $ 200 млн займа на развитие сельского хозяйства


фото: therealnews
Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере $ 200 млн на реализацию программы по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Программа на основе результатов ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство призвана расширить возможности малых и средних предприятий (МСП) в сельскохозяйственном секторе", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% ($ 18 млрд) общей стоимости экспорта. Сейчас сектор не полностью использует свой потенциал.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", - заявила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

  • Напомним, с мая 2014 года группа Всемирного банка предоставила Украине $ 5,6 млрд в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере $ 500 млн и гарантию на поддержку государственной политики в размере $ 750 млн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать