Всемирный банк предоставит Украине $ 200 млн займа на развитие сельского хозяйства

27 мая, 2019, 10:33

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере $ 200 млн на реализацию программы по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

"Программа на основе результатов ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство призвана расширить возможности малых и средних предприятий (МСП) в сельскохозяйственном секторе", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% ($ 18 млрд) общей стоимости экспорта. Сейчас сектор не полностью использует свой потенциал.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", - заявила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.