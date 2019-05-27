Всемирный банк предоставит Украине $ 200 млн займа на развитие сельского хозяйства
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.
"Программа на основе результатов ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство призвана расширить возможности малых и средних предприятий (МСП) в сельскохозяйственном секторе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% ($ 18 млрд) общей стоимости экспорта. Сейчас сектор не полностью использует свой потенциал.
"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", - заявила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.
- Напомним, с мая 2014 года группа Всемирного банка предоставила Украине $ 5,6 млрд в форме четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере $ 500 млн и гарантию на поддержку государственной политики в размере $ 750 млн.