Впервые в истории любительская ракета достигла космоса

27 мая, 2019, 13:18

Группа аспирантов из Университета Южной Калифорнии (USC) запустила первую в истории любительскую ракету, которая достигла космоса

Их достижение, если оно будет подтверждено, завершает десятилетний неофициальный конкурс среди инженерно-технических институтов мира на создание первой университетской ракеты для космических полетов, говорится в заявлении представителей Лаборатории ракетных двигателей Университета США.

Внутренний анализ показывает, что студенческая ракета Traveler IV пересекла линию Кармана, которая представляет собой международную "границу" космоса на высоте примерно 100 км над уровнем моря. "Проведенный анализ с 90% уверенностью подтвердил это достижение", - добавили представители USC.

В создании ракеты принимали участие более 90 студентов Лаборатории ракетных двигателей. Этот проект занял 15 лет и более миллиона часов работы. В учебном заведении отметили, что многие выпускники, которые начинали работать над ракетой, уже сотрудничают с американскими крупными корпорациями, такими как SpaceX и Blue Origin. Двое бывших студентов основали свой стартап Relativity Space.

Студенты запустили ракету с космодрома Нью-Мексико Spaceport America, якорным арендатором которого является поставщик услуг космического туризма компания Virgin Galactic. Ракета достигла максимальной зарегистрированной высоты в 103,6 км и максимальной скорости около 5449 км / ч.