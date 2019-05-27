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Espreso.tvОбществоВ Японии иностранцам запретят иметь бизнес в сферах IT и телекоммуникаций

В Японии иностранцам запретят иметь бизнес в сферах IT и телекоммуникаций


фото: REUTERS
Японское правительство запретит иностранным компаниям владеть бизнесом в сферах телекоммуникаций и ІТ-технологий

Об этом сообщает Reuters.

Новое правило вступит в силу с 1 августа.

В правительстве Японии не сообщили, какие именно стран и компаний коснется расширения списка запретов на IT и телекоммуникации: всего оно будет касаться 20 секторов в телекоммуникационной и информационной сферах.

Решение совпало по времени с переговорами в Токио между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Синдзо Абэ о торговых и других вопросах.

Согласно совместному заявлению министерств финансов, торговли и коммуникаций Японии такие меры должны предотвратить утечку технологий, важных для национальной безопасности, или возможного ущерба для обороноспособности.

Японский закон о иностранном обмене и торговли ограничивает иностранное собственничество в определенных промышленностях, например, самолетостроении, ядерной и производстве оружия.

Закон требует от иностранных инвесторов сообщать правительство Японии и проходить проверки в случае, если они покупают более 10% акций указанных в перечне японских компаний получают доли в других фирмах.

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