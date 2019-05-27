В Верховном Суде зарегистрировано 2 иска об отмене назначения Богдана главой АП
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного суда.
Заявления подали общественная организация "Общественный люстрационный комитет" и физическое лицо.
В Общественном люстрацийном комитете отметили, что должность главы АП предусмотрена п. 5 ч. 1 ст. 2 Закона Украины "Об очистке власти" как таковая, по которой осуществляется люстрация (мероприятия по очистке власти).
"Богдан А.И. занимал люстрационную должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также за время Революции Достоинства и не уволился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014", - отметили в общественной организации.
Ранее у Зеленского заявили, что он может уволить главу АП Андрея Богдана , если Конституционный суд вынесет решение о соответствии люстрационного закона "Об очистке власти" Конституции.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.
- Народный депутат Анна Гопко заявила, что назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины нарушает два положения закона "Об очистке власти".
- Богдан раскритиковал люстрацию и заявил, что возглавляет АП законно.