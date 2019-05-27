В Венгрии на выборах в Европарламент побеждает партия Орбана

27 мая, 2019, 18:14

По данным экзит-полов, на выборах в Европейский парламент в Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%

Согласно данным опроса проправительственной центра Nezopont, партия премьер-министра Виктора Орбана уверенно опередила Венгерскую социалистическую партию и Демократическую коалицию, набравшие по 10% голосов каждая, передает Reuters.

Правая националистическая партия Йоббик получает около 9% голосов избирателей, а оппозиционное движение Momentum - 7%.

Согласно предварительным результатам экзит-полов, партия Фидес может получить 14 мест в Европарламенте.

Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).

В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Найджела Фараджа, которая набрала 31,5% голосов и получит 28 мест в Европарламенте.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте - Партия зеленых.

В Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини.

На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕН преобладают друзья Украины.