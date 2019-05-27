В Венгрии на выборах в Европарламент побеждает партия Орбана
Согласно данным опроса проправительственной центра Nezopont, партия премьер-министра Виктора Орбана уверенно опередила Венгерскую социалистическую партию и Демократическую коалицию, набравшие по 10% голосов каждая, передает Reuters.
Согласно предварительным результатам экзит-полов, партия Фидес может получить 14 мест в Европарламенте.
Напомним, в Польше лидирует национал-консервативная правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского (42,4%).
В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit Найджела Фараджа, которая набрала 31,5% голосов и получит 28 мест в Европарламенте.
В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте - Партия зеленых.
В Италии лидирует партия правопопулиста Сальвини.
На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил , что в новом составе ЕН преобладают друзья Украины.