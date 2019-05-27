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Espreso.tvОбществоВ Украине создали коалицию электронной демократии, электронных услуг и решений

В Украине создали коалицию электронной демократии, электронных услуг и решений


фото: tvoemisto.tv
Общественные организации и разработчики решений электронной демократии объединились в "Коалицию электронного государства"

Об этом в Facebook сообщила советник министра инфраструктуры Владимира Омеляна Яника Мерило.

Цель коалиции - объединить экспертные организации и ключевых экспертов в единую коалицию, задачи которой:

- помогать центральным и местным органам власти быстрее запускать решения по прозрачности власти, бюджетов, электронной участия и услуг;

- консультировать органы власти, как запустить решение, используя уже существующие инструменты, и информировать решения, которые уже существуют;

- информировать общество о существующих услугах и создать единое информационное пространство и платформу созданных услуг;

- быть экспертным центром для консолидированной оценки;

- работать над законодательством для создания всех условий запуска услуг;

- помогать создавать единые рекомендованные стандарты и примеры технических задач.

К созданию коалиции присоединились организации Transparency International, фонд "Возрождение", Реанимационный пакет реформ (группа Е-демократии), BRDO (Офис эффективного регулирования), фонд "Восточная Европа", представители программ EGAP, "Новая Страна", Центр Развития Инноваций, ОО "Электронная демократия" и другие.

Также создание коалиции в поддержку развития электронного государства поддерживают ключевые центральные органы власти как Государственное Агентство по вопросам электронного управления, Министерство экономического развития и торговли, Министерство инфраструктуры, Министерство Финансов и ниши.

Известно, что при коалиции будет работать экспертная группа, в которую можно обратиться различным уровням власти для консультации по запуску новых решений и для информации уже запущенных и которые можно запустить, например, в городах, где еще не работают все электронные инструменты.

"Я верю, что объединение усилий поможет нам вместе создать реально электронно-демократическую и инновационную страну, так как соединяя все наши умения, понимания, технологии и ценности, развитие электронной страны однозначно будет быстрее, чем работая по отдельности и параллельно. Я очень рада, что мы собрались именно на единых ценностях ", - прокомментировала Яника Мерило.

 

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