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Espreso.tvМирВ российскую ракету "Союз" во время взлета ударила молния

В российскую ракету "Союз" во время взлета ударила молния

В российскую ракету-носитель "Союз-2.1 б", которая стартовала в космодрома "Плесецк", сразу после пуска ударила молния
В то же время, как сообщает ТАСС, вся техника отработала штатно, спутник "Глонсс-М" вышел на орбиту в расчетное время.

"Во время взлета в головной обтекатель и далее в третий ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления", - рассказал источник агентства в ракетно-космической отрасли. Другой собеседник отметил, что молния попала в ракету примерно на 14-й секунде с момента отрыва изделия от стартового стола.

Видео, на котором можно заметить, как молния ударяет в ракету, опубликовал на своей странице в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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