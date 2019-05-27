В российскую ракету "Союз" во время взлета ударила молния
"Во время взлета в головной обтекатель и далее в третий ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления", - рассказал источник агентства в ракетно-космической отрасли. Другой собеседник отметил, что молния попала в ракету примерно на 14-й секунде с момента отрыва изделия от стартового стола.
Видео, на котором можно заметить, как молния ударяет в ракету, опубликовал на своей странице в Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Поздравляем командование космического войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!- Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.
Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g