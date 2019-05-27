В РФ глава одного из районов Хакасии напал на пропагандиста "России 24"

27 мая, 2019, 16:22

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на сотрудника пропагандистского канала Россия 24 Ивана Литомина

Как сообщается, инцидент произошел во время съемки сюжета для программы Вести. Дежурная часть.

Как видно на опубликованном видео, когда Литомин зашел в кабинет Зайцева, чтобы поинтересоваться по поводу плохого состояния жилья, построенного для пострадавших от масштабных природных пожаров в 2015 году, чиновник отобрал у него микрофон и повалил на пол, после чего выгнал в коридор.

После этого пропагандист обратился к силовым структурам с заявлением против главы района.

В свою очередь, сам Зайцев обвинил Литомина в провокации .

Напомним, в российской Хакасии открыли детский аттракцион с тюремной камерой.