В Одессу прибыл сенатор США, который заботится о судьбе захваченных РФ украинских моряков
Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.
Сейчас он занимается судьбой украинских моряков, которых российская власть взяла в заложники.
В рамках визита состоялся ряд украино-американских встреч. Во время одной из них Джеймс Лэнкфорд встретился с главой Одесского областного совета Анатолием Урбанским, и.о. председателя ОГА Сергеем Паращенко, депутатом ВРУ Павлом Унгуряном.
"Я рад посетить Одессу в рамках поддержки экономических, политических и социальных связей. Я знаю, что украинцы очень обеспокоены судьбой моряков, которых российские власти взяли в заложники. В рамках нашего взаимного сотрудничества мы будем работать с этой и многими другими проблемами, направленными на дальнейшее партнерство наших государств", - сказал он.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.