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Espreso.tvОбществоВ Одессу прибыл сенатор США, который заботится о судьбе захваченных РФ украинских моряков

В Одессу прибыл сенатор США, который заботится о судьбе захваченных РФ украинских моряков


фото: lankford.senate.gov
В Одесской области с официальным визитом находится член комитета по вопросам национальной безопасности и правительственных дел, комитета Сената США по разведке, сенатор США от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета.

Сейчас он занимается судьбой украинских моряков, которых российская власть взяла в заложники.

В рамках визита состоялся ряд украино-американских встреч. Во время одной из них Джеймс Лэнкфорд встретился с главой Одесского областного совета Анатолием Урбанским, и.о. председателя ОГА Сергеем Паращенко, депутатом ВРУ Павлом Унгуряном.

"Я рад посетить Одессу в рамках поддержки экономических, политических и социальных связей. Я знаю, что украинцы очень обеспокоены судьбой моряков, которых российские власти взяли в заложники. В рамках нашего взаимного сотрудничества мы будем работать с этой и многими другими проблемами, направленными на дальнейшее партнерство наших государств", - сказал он.

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