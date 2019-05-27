В МВД хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности
27 мая, 2019, 19:15
В Главном сервисном центре МВД призвали граждан поддержать законопроект об увеличении штрафов за непристегнутый ремень безопасности
Об этом руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий написал в Facebook.
"Вторая попытка принятия жизненноважной законодательной инициативы. Увеличение ответственности водителей - это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Проектом закона предлагается увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн", - отметил он.
По словам чиновника, результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах.
"Давайте поддержим своим вниманием законопроект №10131, чтобы его уже завтра включили в повестку дня сессии Верховной Рады", - подчеркнул Криклий.
- Напомним, группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10131 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности.
- Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять за основу законопроект о повышении штрафов в 10 раз за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами.
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