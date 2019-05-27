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Espreso.tvОбществоВ МВД хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности

В МВД хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности

В Главном сервисном центре МВД призвали граждан поддержать законопроект об увеличении штрафов за непристегнутый ремень безопасности

Об этом руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий написал в Facebook.

"Вторая попытка принятия жизненноважной законодательной инициативы. Увеличение ответственности водителей - это действенный механизм, который спасет сотни жизней водителей и пассажиров. Проектом закона предлагается увеличить штрафы за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн", - отметил он.

По словам чиновника, результатом должно стать уменьшение смертности и травматизма на дорогах.

"Давайте поддержим своим вниманием законопроект №10131, чтобы его уже завтра включили в повестку дня сессии Верховной Рады", - подчеркнул Криклий.

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