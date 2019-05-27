В Киеве прошел Фестиваль "Страна Франкиана"

27 мая, 2019, 17:20

В рамках празднования Дня Киева в столице 25-26 мая состоялся фестиваль "Страна Франкиана", который организаторы посвятили памяти Ивана Франко

Посетители столичной площади Ивана Франко могли ознакомиться с культурно-музыкальными, туристическими и рекреационными возможностями Франкового края. Города Дрогобыч, Борислав и курортная Сходница и отеческое село Ивана Франко - Нагуевичи - проводили свои презентационные туры.

Открыл фестиваль Заслуженный Прикарпатский ансамбль песни и танца "Верховина". Также свое мастерство показывали ансамбль духовых инструментов Дрогобычского муниципального оркестра, аккордеонист-виртуоз Василий Клепач, вокальный дуэт в составе Петра Коса и Игоря Старого, группа "Лаборатория джаза" и бориславская группа "Львовские батяры".

Для взрослых и детей проводились различные мастер-классы, квесты, игры, была также вкусная украинская кухня и ярмарка от народных мастериц. Изюминкой фестиваля стали тематический Франковый лабиринт, в котором гости мероприятия могли больше узнать об Иване Франко, и выставка молодого панк-художника, Комиксиста, музыканта и автора проекта #ХтоФранко (Квантовый скачок Франко) - Влада Корнюка.

Специальными гостями фестиваля были заслуженный артист Украины Игорь Рудый, девичья рок-группа "The Sixsters" и Николаевский областной драматический театр.

В рамках фестиваля состоялось вручение наград победителям всеукраинского ученического конкурса "Тропами Каменяра", который ежегодно проводится Международным фондом И. Франко, МОН Украины, ЛНУ им. И. Франко и Львовским обществом в г. Киеве.

В течение двух дней мероприятие, которое проходило под лозунгом "Для взрослых и детей", посетили более 5000 человек. Это была первая попытка представить отдельный уголок Украины в рамках празднования Дней Киева.

"Это очень важно, когда во время, где царят только мгновенные финансовые интересы, появляются руководители, которые дальновидно выделяют средства на продвижение культурно-художественного и туристического потенциала своих городов", - сказал внук Каменяра, председатель правления Международного фонда Ивана Франко Роланд Франко .