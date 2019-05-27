В Киеве объявили штормовое предупреждение

27 мая, 2019, 15:11

Погода в Киеве ухудшится, в частности из-за сильного ветра

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что 28 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. В связи с этим в КГГА жителей города призывают быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.