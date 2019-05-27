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Espreso.tvОбществоВ венском дворце Бельведер появится украиноязычный аудиогид

В венском дворце Бельведер появится украиноязычный аудиогид

В дворцовом комплексе Бельведер, что в Вене, появится аудиогид на украинском языке

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую. В июле-августе в перечне аудиогидов будет и наш флаг. Сегодня встретились с директором музея Вольфгангом Бергманном, еще раз согласовали текст соглашения. А затем спонтанно взяли и прошлись по этим невероятным музейным залам, где очень скоро усилиями Украины зазвучит наш язык", - написал Щерба.

Отмечается, что финансирование проекта состоится через новосозданный "Украинский институт".

 

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