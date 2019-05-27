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Ученые выяснили последствия употребления каннабиса подростками

Ученые из университета Монреаля исследовали связь между употреблением каннабиса и когнитивными функциями у подростков

Как пишет CAN, исследование провели на выборке подростков, состоящий из 5% всех учеников, попавших в среднюю школу в 2012 и 2013 годах в Монреале (в целом 3826 учеников седьмого класса).

Ежегодно в течение четырех лет школьников проверяли на употребление алкоголя и марихуаны, а их когнитивные функции оценивали с помощью компьютерных тестов.

Исследователи обнаружили, что употребление психоактивных веществ связано с низким когнитивным функционированием: нарушениями в рабочей памяти и низким самоконтролем. Курение марихуаны также было связано с дефицитом памяти и восприятия. Употребление алкоголя не было связано с нарушениями этих когнитивных функций. Это означает, что каннабис может иметь более долгосрочные последствия, чем алкоголь.

Команда ученых проанализировала также разницу в реакции на употребление каннабиса у мужчин и женщин в той же выборке подростков. Предварительные данные свидетельствуют, что употребление каннабиса влияет на функции памяти сильнее у учащихся мужского пола.

Эти результаты помогут выявить группы риска среди молодых людей и повысить их информирование об опасном влиянии каннабиса на когнитивное здоровье.

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