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Espreso.tvОбществоТурчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО

Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО


фото: turchynov.com
Александр Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО

Об этом он написал в Facebook.

"В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, будто я продолжаю исполнять обязанности Секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ", - отметил Турчинов.

Таким образом, с момента обнародования Указа Президента Украины "Об освобождении А. Турчинова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" он не работает секретарем СНБО.

"Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности Секретаря СНБО - чушь, которая не соответствуют действительности и противоречит украинскому законодательству", - подытожил Турчинов.

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