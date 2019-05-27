Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО
27 мая, 2019, 16:01
Александр Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО
Об этом он написал в Facebook.
"В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, будто я продолжаю исполнять обязанности Секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ", - отметил Турчинов.
Таким образом, с момента обнародования Указа Президента Украины "Об освобождении А. Турчинова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" он не работает секретарем СНБО.
"Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности Секретаря СНБО - чушь, которая не соответствуют действительности и противоречит украинскому законодательству", - подытожил Турчинов.
- Напомним, 17 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку.