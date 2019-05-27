27 мая, 2019, 16:01

Александр Турчинов напомнил, что больше не исполняет обязанности секретаря СНБО

Об этом он написал в Facebook.

"В последнее время некоторые СМИ распространяют информацию, будто я продолжаю исполнять обязанности Секретаря СНБО Украины. Напоминаю, что 17 мая я обратился к президенту с заявлением об увольнении, а 19 мая был подписан соответствующий указ", - отметил Турчинов.

Таким образом, с момента обнародования Указа Президента Украины "Об освобождении А. Турчинова с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" он не работает секретарем СНБО.

"Утверждение, что якобы я выполняю какие-то обязанности Секретаря СНБО - чушь, которая не соответствуют действительности и противоречит украинскому законодательству", - подытожил Турчинов.