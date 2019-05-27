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Espreso.tvОбщество"Готов к переговорам со всеми": Труханов о консультациях с Коломойским относительно "партии мэров"

"Готов к переговорам со всеми": Труханов о консультациях с Коломойским относительно "партии мэров"

Мэр Одессы Геннадий Труханов не прочь вести переговоры с олигархом Игорем Коломойским

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Коломойский - серьезный политик, бизнесмен с серьезными активами. Если он консультирует сегодня партию "Видродження", которая ассоциируется с ним, то это его право... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь", - сказал Труханов.

Ранее сообщалось, олигарх Игорь Коломойский консультирует политическую партию, в которой будет представлено большое количество мэров.

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