Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

"Премьер-министр (Японии, - ред.) уже говорил со мной об этом (переговоры с Тегераном, - ред.), и я верю, что Иран хотел бы поговорить. И если они хотели бы поговорить, мы бы тоже этого хотели. посмотрим, что получится ... никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи, особенно я", - сказал он.

Трамп также отметил, что относится с интересом к идее японского премьер-министра Синдзо Абэ посетить Иран для смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном: "Я знаю, что у премьер-министра и Японии очень хорошие отношения с Ираном, поэтому мы посмотрим, что будет", - отметил он.

25 мая президент США Трамп прибыл с визитом в Японию, где будет находиться до 28 мая.

Напряженность в отношениях между странами, которая образовалась в прошлом на фоне выхода США с ядерной сделки Ирана, еще более обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшие выходные.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.