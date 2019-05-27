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Espreso.tvОбществоСупрун обратилась к будущим родителям с советами, как готовиться к беременности

Супрун обратилась к будущим родителям с советами, как готовиться к беременности

Будущих родителей призывают планировать беременность, готовиться к зачатию и консультироваться с врачом, а не искать советов в интернете

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

Сдать общий анализ крови. Это позволит выявить воспалительные процессы или анемию и назначить дополнительные обследования и лечения.

Пройти диагностику инфекционных болезней. Обоим партнерам следует пройти анализы на сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес и наличие иммунитета к гепатиту В, токсоплазмоз, корь.

Обновите или сделайте прививки. Инфекционные заболевания во время беременности - значительный риск для физического и умственного развития ребенка. Если вы не болели ветрянкой, лучше сделайте прививки до зачатия ребенка. Если один из партнеров - носитель вируса гепатита В, то другому следует пройти вакцинацию.

Оставьте курить, потреблять алкоголь и наркотики. Это касается обоих будущих родителей. Все эти соединения портят жизнеспособность яйцеклетки, сперматозоидов и их качество.

Разберитесь с хроническими заболеваниями и лекарствами. Ряд лекарств запрещен во время беременности. Вы должны заранее проконсультироваться с врачом по поводу коррекции лечебного плана.

Нормализуйте вес. Это важно как для женщин, такие мужчин. Нормальный вес - это индекс массы тела (ИМТ) больше 18,5 и меньше 25. Как можно рассчитать индекс массы тела - читайте здесь .

Проверьте состояние щитовидной железы. Проблемы с щитовидной железой как недостаток гормонов, так и их избыток могут приводить к осложнению беременности, пре-эклампсии, преждевременному рождению или даже порокам развития. Если не хватает гормонов щитовидной железы, беременность может и не наступить.

Пейте нужные витамины: фолиевая кислота (витамин В9), веганам или людям с заболеваниями кишечника или печени могут понадобиться добавки витамина В12, витамин Е перед зачатием.

Пройдите осмотр у гинеколога.

Супрун добавила, что не стоит беспокоиться, если беременность не наступила в первый же цикл.

Большинство здоровых пар могут зачать в течение 6-12 месяцев. Женщинам старше 35 лет, может потребоваться вдвое больше времени.

Максимальная вероятность зачатия будет в случае незащищенного секса трижды в неделю за неделю до предполагаемой овуляции и во время нее.

 

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