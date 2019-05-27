Следователь РФ предлагает тяжелобольному политзаключенному Бекирову домашний арест в обмен на признание вины
27 мая, 2019, 20:54
Российский следователь предложил Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест
Об этом рассказал адвокат Ислям Велиляев, передает Радио Свобода.
"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Если признаешь вину - сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему вменяют, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания недостаточно же. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - пояснил Велиляев.
Ранее Бекиров заявлял, что ему надо выйти из СИЗО, иначе он умрет.
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