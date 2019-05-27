SkyUp запустила новые рейсы из Украины в Испанию

27 мая, 2019, 09:29

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы по маршруту Харьков-Барселона

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Харьков

"Восстановление регулярных прямых рейсов Харьков-Барселона. Сегодня, 25 мая, стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - говорится в сообщении аэропорта.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета - от 101 евро.

Также 25 мая, согласно данным онлайн-табло аэропорта Запорожье, отправлен первый рейс SkyUp и с этой воздушной гавани в Барселону.

Рейсы также будут выполняться по средам и субботам.