SkyUp запустила новые рейсы из Украины в Испанию
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Харьков
"Восстановление регулярных прямых рейсов Харьков-Барселона. Сегодня, 25 мая, стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - говорится в сообщении аэропорта.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета - от 101 евро.
Также 25 мая, согласно данным онлайн-табло аэропорта Запорожье, отправлен первый рейс SkyUp и с этой воздушной гавани в Барселону.
Рейсы также будут выполняться по средам и субботам.
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Напомним, 14 мая лоукостер SkyUp сообщил о задержании восьми чартерных и регулярных рейсов по технических причинах.
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15 мая украинская авиакомпания SkуUp Airlines изменила расписание четырех рейсов из Киева, Запорожья и Шарм-эль-Шейха.