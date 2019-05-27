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Espreso.tvОбществоСамолет США патрулирует оккупированный Крым

Самолет США патрулирует оккупированный Крым

Самолет EP-3E Orion Военно-морского флота США выполняет патрулирование возле Черного моря у побережья оккупированной Автономной Республики Крым

Об этом сообщает " Украинская милитаристский портал ".

Полет начался около 10 часов дня по киевскому времени. Отметим, что самолет Lockheed EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета Lockheed L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной аппаратуры, необходимой для мониторинга в районе патрулирования.

 

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