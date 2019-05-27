Самолет США патрулирует оккупированный Крым
27 мая, 2019, 18:47
Самолет EP-3E Orion Военно-морского флота США выполняет патрулирование возле Черного моря у побережья оккупированной Автономной Республики Крым
Об этом сообщает " Украинская милитаристский портал ".
Полет начался около 10 часов дня по киевскому времени. Отметим, что самолет Lockheed EP-3E Orion был разработан американской компанией Lockheed на базе гражданского самолета Lockheed L-188 Electra. Он оснащен мощным комплексом современной аппаратуры, необходимой для мониторинга в районе патрулирования.