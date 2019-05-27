Садовый заявил, что его хотят снять с мэра Львова

27 мая, 2019, 10:17

Об этом он написал в Twitter.

"Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", - сообщил Садовый.

"Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", - заявил он.

По его словам, также активизируются различные "активисты с уголовным корнями, чтобы имитировать протесты".

"Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы?", - написал мэр Львова.

"Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" депутатов от БПП с Вами не согласовывали", - обратился он.