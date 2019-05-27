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Espreso.tvМирРумыны на референдуме высказались против смягчений для коррупционеров

Румыны на референдуме высказались против смягчений для коррупционеров


фото: reuters
Граждане Румынии высказались против того, чтобы правительство могло предлагать помилование и амнистию по делам о коррупции

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Йоханнис созвал референдум по поводу противоречивых реформ, предложенных правящей Социал-демократической партией, и заявил, что румыны высказались против них.

"Референдум преуспел. Спасибо румынам. Это четкое голосование за правильную политику, за настоящую справедливость. Ни один политик не может игнорировать ваше четкое голосования за независимую судебную систему", - сказал он.

На референдуме румын спрашивали, есть ли необходимость запретить правительству изменять судебное законодательство, используя чрезвычайные указы, и должен ли быть национальный запрет на амнистию и помилование за преступления, связанные с коррупцией.

Более 80% избирателей заявили, что согласны с запретом. Явка избирателей составила 41%, что превышает 30-процентный порог, необходимый для того, чтобы референдум был действующим.

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