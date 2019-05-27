Робопес, который тянет самолет: в Италии показали одного из сильнейших роботов в мире

27 мая, 2019, 16:10

Итальянская команда инженеров показала свою последнюю разработку - робота HyQReal с автономным приводом

По их словам, это один из самых сильных роботов в мире, он способен тянуть трехтонный самолет - ученые провели эксперимент и сняли его на видео, передает Digg.

HyQReal создали исследователи Итальянского института технологии (ИИT). Он предназначен для помощи людям в чрезвычайных ситуациях.

Видео ученых показывает, насколько продвинутыми стали дроиды с четырьмя ногами - собака-робот HyQReal тянет самолет весом в 3 т из международного аэропорта Генуи. Этот самолет - Piaggio P180 Avanti: его длина составляет 14,4 м, а масса - 3,3 т.

Робот тянет самолет примерно 10 м, прежде чем исследователь с игровым контроллером останавливает его. "Это удивительное достижение, учитывая, что HyQReal весит чуть более 127 кг и имеет длину не более метра", - добавили ученые.

В ИИT объяснили, что ученые сделали специальные ноги для робота. Они использовали резиновые ручки, которые прикреплены таким образом, что у оборудования возникает усиленное сцепление с землей. HyQReal - последняя версия собаки-робота, которую исследователи разрабатывают с 2007 года.