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Espreso.tvОбществоПарубий: Рада рассмотрит на следующей неделе избирательный кодекс об открытых списках

Парубий: Рада рассмотрит на следующей неделе избирательный кодекс об открытых списках


фото: 5.ua
Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе избирательный кодекс об открытых списках

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник, 27 мая, на согласительном Совете, передает Еспресо.TV.

"Я считаю, что несмотря на эти списки и указы, мы должны принять кодекс об открытых списках. Я считаю, что это большое обязательство Верховной Рады Украины этого созыва. Я разговаривал с главой комитета и я сейчас публично даю поручение главе комитета по правовой политике и правосудию подготовить немедленно к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс 31121 в том числе и моего авторства, который как раз и предусматривает введение открытых списков", - сказал он.

"Очевидно, на этой неделе мы не сможем начать, но на следующей пленарной неделе мы сможем начать рассмотрение избирательного кодекса об открытых списках. Я уверен, это большое обязательство нашего парламента. Надеюсь, все главы фракций меня поддержат в этом стремлении", - добавил он.

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