"Слуга народа" будет набирать кандидатов в депутаты по интернету

27 мая, 2019, 12:15

Партия "Слуга народа" создаст свой сайт, на котором потенциальные кандидаты в народные депутаты смогут подать заявление

Об этом сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

Федоров отметил, что каждый желающий сможет подать заявку, если чувствует в себе силы. Для этого необходимо будет заполнить расширенную анкету и прикрепить документы, в том числе концепции законопроектов.

Кроме того, рассказал Федоров, кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будут проверять HR-агентства.

"Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, мы будет проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами", - сказал он.