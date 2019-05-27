"Слуга народа" будет набирать кандидатов в депутаты по интернету
Об этом сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.
Федоров отметил, что каждый желающий сможет подать заявку, если чувствует в себе силы. Для этого необходимо будет заполнить расширенную анкету и прикрепить документы, в том числе концепции законопроектов.
Кроме того, рассказал Федоров, кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будут проверять HR-агентства.
"Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, мы будет проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами", - сказал он.
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