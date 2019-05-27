"Он очень зубастый": Коломойский об отношениях с Зеленским

27 мая, 2019, 11:07

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о его личных отношениях с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" .

У Коломойского спросили, как он охарактеризует отношения с Зеленским.

"Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались в течение какого-то длительного срока, последние 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас", - рассказал он.

"Недавно его жена давала интервью, сказала, что были и столкновения в этом плане. Они ссорились, да. Что-то показали, что что-то не показали, какая-та еще была история. Я не помню подробности. Он очень зубастый. Очень зубастый ", - добавил он.

Журналисты попросили уточнить олигарха, как он познакомился с Зеленский.

"Познакомились мы где-то раньше ... причем он не выступал, не был артистом, он был гостем. Хиханьки-хаханьки, анекдоты. Он очень живой, веселый, с хорошей реакцией. С ним надо быть на одной волне, можно отстать. Мы тоже умеем пошутить, но он на голову выше, он профессионал", - сказал Коломойский.

- Когда вы узнали, что Зеленский идет в президенты?

По его словам, он узнал, что Зеленский собирается баллотироваться в 2017 году.

"Мы просто где-то обсуждали. Это было за неделю или за две до того, как звонили Вакарчуку. Он сказал, что у него есть такие мысли. Потом через две недели как-то пересеклись, еще одна была встреча. "Ну давай этому позвоним", и все - нашли его телефон, позвонили ", - рассказал Коломойский.

Он также подозревает, что вероятно, Зеленский думал идти в президенты еще в 2015 году, когда снимал сериал "Слуга народа".

"Я подозреваю, что он думал с 2015-го, когда "Слугу" делал. А потом уже по реакции, по рейтингам, по всему, что произошло, по реакции властей, Пети ...", - резюмировал Коломойский.