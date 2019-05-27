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Espreso.tvОбщество"Не уничтожайте институты власти": Парубий обратился к Зеленскому

"Не уничтожайте институты власти": Парубий обратился к Зеленскому

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом он заявил 27 мая, передает Еспресо.TV

"Мне очень грустно и тревожно от таких заявлений нообраного президента. К сожалению, он не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны и такое стремление уничтожать институты власти (а Верховная Рада Украины является найвизим законодательным органом) мне кажутся безответственными ", - сказал он.

Парубий добавил, что говорил с Зеленским об этом на консультации.

"Не уничтожайте институты власти. Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия. Я вспоминал Майдан, когда в самые горячие дни и ночи мы защищали работников МВФ, понимая, что это институты власти, которые необходимо сохранить", - сказал он.

По его словам, Зеленскому, вероятно, нужно больше времени для того, чтобы у него было осознание "где он находится и кем он есть сегодня".

"Они-то вечно пытаются быть страшными, а равно выглядят смешными. Но мы будем ждать, терпеливо помогать, чтобы президент Украины стал президентом Украины и имел уважение и к государству, и ко всем органам власти, как эти обеспечивают не только развитие экономики и реформ, которые обеспечивают и охрану нашего государства от российской агрессии ", - говорится в сообщении.

"Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который мы имели", - сказал он.

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