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Espreso.tvОбщество"Народный фронт" в ответ на заявление Зеленского: Парламент не может быть эффективным после его роспуска президентом

"Народный фронт" в ответ на заявление Зеленского: Парламент не может быть эффективным после его роспуска президентом


фото: slovoidilo
Во фракции "Народный фронт" в ответ на сегодняшнее обращение президента Зеленского к народным депутатам отметили, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"В ответ на сегодняшнее заявление Президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к Президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новый порядок дня. В результате получили нового Президента, но со старыми подходами", - подчеркнул Бурбак.

"Рада распущена Президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?", - спросил руководитель фракции НФ.

 

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