"Команде Зеленского там очень тяжело": заместитель главы АП о переезде с Банковой

27 мая, 2019, 15:25

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды действующего президента Украины Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется

Об этом он сообщил в интервью НВ.

"Мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - сказал Костюк.

Он сказал, что работать в здании на Банковой команде Зеленского "очень тяжело".

По его словам, здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из безопасности".

Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.

"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - сказал он.