"Команде Зеленского там очень тяжело": заместитель главы АП о переезде с Банковой
Об этом он сообщил в интервью НВ.
"Мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - сказал Костюк.
Он сказал, что работать в здании на Банковой команде Зеленского "очень тяжело".
По его словам, здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из безопасности".
Заместитель главы АП отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в Администрации президента быть не должно.
"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые трудности, которые есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - сказал он.
- Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что размышляет над переносом Администрации президента под Киев.
- Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что правительственный квартал более безопасное место для Администрации президента , чем любое другое в Киеве.
- Экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив сказал, что перенос Администрации президента по улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов .
- Позже СМИ сообщили, что Зеленский может перевезти АП в район "вертолетной площадки Януковича".