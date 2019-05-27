Полозов: суд оставил под арестом 24 украинских моряков несмотря на решение Трибунала ООН
Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.
Московский городской суд 27 мая отклонил апелляции еще четырех украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука и оставил их под стражей.
"Наши адвокаты, конечно, озвучивали решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая. Но никакого впечатления на суд это не произвело. Потому что команды пока нет", - отметил Полозов.
Он отметил, что постановления Лефортовского райсуда, которым морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, а жалобы защиты - без удовлетворения.
Сейчас в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции, говорится в сообщении.
- Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
- Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.
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