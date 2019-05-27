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Espreso.tvОбществоПолозов: суд оставил под арестом 24 украинских моряков несмотря на решение Трибунала ООН

Полозов: суд оставил под арестом 24 украинских моряков несмотря на решение Трибунала ООН

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении захваченных возле берегов Крыма украинских военных "не произвело никакого впечатления" на Московский суд

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

Московский городской суд 27 мая отклонил апелляции еще четырех украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука и оставил их под стражей.

"Наши адвокаты, конечно, озвучивали решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая. Но никакого впечатления на суд это не произвело. Потому что команды пока нет", - отметил Полозов.

Он отметил, что постановления Лефортовского райсуда, которым морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, а жалобы защиты - без удовлетворения.

Сейчас в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции, говорится в сообщении.

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