Полозов: суд оставил под арестом 24 украинских моряков несмотря на решение Трибунала ООН

27 мая, 2019, 17:13

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении захваченных возле берегов Крыма украинских военных "не произвело никакого впечатления" на Московский суд

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook.

Московский городской суд 27 мая отклонил апелляции еще четырех украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука и оставил их под стражей.

"Наши адвокаты, конечно, озвучивали решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая. Но никакого впечатления на суд это не произвело. Потому что команды пока нет", - отметил Полозов.

Он отметил, что постановления Лефортовского райсуда, которым морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, а жалобы защиты - без удовлетворения.

Сейчас в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции, говорится в сообщении.