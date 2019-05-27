27 мая, 2019, 15:00

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обвинил АП во лжи и требует обнародовать стенограмму встречи с Зеленским

Об этом он сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, сообщает Еспресо.TV .

По словам Парубия, Стефанчук допустил неточность в своем комментарии.

"Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер до трех". К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал Парубий .

Парубий заявил, что никакого компромисса и консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков.

"Я прошу руководителей фракций подтвердить. Прошу в дальнейшем не дискредитировать высший законодательный орган страны", - сказал он.

Спикер требует обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций председателей фракций парламента с президентом Владимиром Зеленским. По словам Парубия, он неделю назад подал официальный запрос, чтобы стенограмму передали всем участникам встречи.

"Мы обсуждали не частные моменты, а проводили консультации, предусмотренные Конституцией. Я уверен, что это будет поддержано всеми главами фракций, чтобы общество могло видеть, как проходили переговоры. Мы все за прозрачность", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, что 21 мая после консультаций с председателями депутатских фракций и указа о роспуске Верховной Рады Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов.

Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.

Новый глава Администрации президента Андрей Богдан назвал его "компромиссным". Впрочем, народные депутаты его отклонили.

В то же время во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский предлагал депутатам проголосовать за "Избирательный кодекс" с открытыми списками.