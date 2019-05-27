27 мая, 2019, 11:53

Верховная Рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров Украины из-за роспуска ВР и досрочных выборов

Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий в ходе заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.

Спикер парламента анонсировал на этой неделе рассмотрение социальных вопросов.

"Мы должны принять законопроект, касающийся развития местного самоуправления", - также добавил Парубий.

Спикер предложил рассмотреть эти два блока вопросов во вторник, 28 мая.

В среду Рада может поработать над унификацией воинских званий в Украине в соответствии со стандартами НАТО.

В четверг, 30 мая, запланирован блок вопросов по аграрной политике и рассмотрение отставки правительства:

"Согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. Согласно закону, Верховной Раде предоставляется 10 дней, и мы входим в те десять дней этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг могли рассмотреть этот вопрос об отставке Кабинета министров и премьер-министра Украины", - отметил Парубий.

Спикер Рады поручил профильному комитету подготовить закон к рассмотрению в сессионном зале.