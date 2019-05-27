//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтменил указы Порошенко: на Зеленского подали в суд

Отменил указы Порошенко: на Зеленского подали в суд


фото: RFE
Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении

Об этом он сообщил в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал он.

Он сообщил, что исковое заявление расписано на 9 страницах.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатику тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте! ", - написал Горковенко.

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать