Отменил указы Порошенко: на Зеленского подали в суд

27 мая, 2019, 13:41

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность, подал в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении

Об этом он сообщил в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал он.

Он сообщил, что исковое заявление расписано на 9 страницах.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатику тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте! ", - написал Горковенко.

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.