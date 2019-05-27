//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтмена указов Порошенко: против Зеленского подали еще один судебный иск

Отмена указов Порошенко: против Зеленского подали еще один судебный иск

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал на действующего президента Украины Владимира Зеленского в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении

Об этом сообщил адвокат экс-разведчика изданию "Украинская правда".

По данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту. В частности, Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.

Защитник Юрий Безуевский объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский .

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

  • Напомним, что 27 мая уволенный Зеленским с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента с требованием признать противоправным решение об увольнении.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать