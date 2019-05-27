Отмена указов Порошенко: против Зеленского подали еще один судебный иск
27 мая, 2019, 14:33
Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал на действующего президента Украины Владимира Зеленского в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении
Об этом сообщил адвокат экс-разведчика изданию "Украинская правда".
По данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту. В частности, Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.
Защитник Юрий Безуевский объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.
Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский .
Иск будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.
- Напомним, что 27 мая уволенный Зеленским с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента с требованием признать противоправным решение об увольнении.
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