Отмена указов Порошенко: против Зеленского подали еще один судебный иск

27 мая, 2019, 14:33

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал на действующего президента Украины Владимира Зеленского в суд с требованием признать противоправным решение об увольнении

Об этом сообщил адвокат экс-разведчика изданию "Украинская правда".

По данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту. В частности, Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.

Защитник Юрий Безуевский объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский .

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.