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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов

В понедельник, 27 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Березовой.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Николаевки Второй, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Южного.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации оккупантов.

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