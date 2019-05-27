Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Березовой.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" террористы обстреляли позиции украинской армии из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Николаевки Второй, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Южного.
Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации оккупантов.