Новый президент Литвы Науседа будет поддерживать Украину так же, как и Грибаускайте, - представительство страны в ЕС
27 мая, 2019, 16:51
Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа продолжит политику Дали Грибаускайте в отношении России и Украины
Об этом заявили в Брюсселе в представительстве Литвы в ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что в отношении России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, поскольку любое изменение будет означать, что "Литва изменит своих партнеров в Украине", - говорится в сообщении.
Науседа также отметил. что он выступает за улучшение диалога с Беларусью.