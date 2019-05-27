Новый президент Литвы Науседа будет поддерживать Украину так же, как и Грибаускайте, - представительство страны в ЕС

27 мая, 2019, 16:51

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа продолжит политику Дали Грибаускайте в отношении России и Украины

Об этом заявили в Брюсселе в представительстве Литвы в ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что в отношении России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, поскольку любое изменение будет означать, что "Литва изменит своих партнеров в Украине", - говорится в сообщении.

Науседа также отметил. что он выступает за улучшение диалога с Беларусью.